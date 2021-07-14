Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı - Haberler
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