Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Siirt Milletvekili Ören'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ören, kentte yapılan çalışma ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz