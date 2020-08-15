Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3)
15.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:22

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Ricosta Oteli'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğindeki konuşmasında, Oruç Reis araştırma gemisinin planlandığı ve ilan edildiği şekilde belirlenen sahada sismik araştırmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Deniz Kuvvetlerinin de Oruç Reis gemisine bölgede refakat ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, asla gerilim peşinde olmadıklarını, kimsenin hakkına da el uzatmadıklarını, milletin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını savunduklarını vurguladı.

"İnanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok"

Akdeniz'deki adımları, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde attıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bakın, Batı Trakya'daki camilerimize, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine işte Trabzon'da Sümela Manastırı'nın restorasyonunu, her şeyini bitirdik ve dün Sümela'da, geldiler ayinlerini yaptılar. Bizim inanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok. Herkes inancını bu ülkede güvence altında yaşar ve yaşayacaktır."

"Türkiye ile AK Parti'nin kaderinin birleştiği, bütünleştiği" gerçeğinin gün geçtikçe çok daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin kendilerinin çalışmasına, değer ve hizmet üretilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

AK Parti kadrolarının büyük ve güçlü Türkiye idealine sancaktarlık yapacağını vurgulayan Erdoğan, "Ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Siz dik durdukça, sürekli gayretimizi devam ettirdikçe Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak kadro inanıyorum ki daha diri, yeni kadrolarla güçlenecektir." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne de AK Parti kadrolarının taşıyacağını, omuzlarındaki yükün azalmayıp arttığını, heyecanın, hizmet aşkının, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de artması gerektiğini belirtti.

"İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize yakın olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek inanın dışarıda da o kadar güçlü ve etkili oluruz." diyen Erdoğan, davalarında karamsarlığa, ümitsizliğe, rehavete, gevşemeye yer olmadığını vurguladı.

"İnsanımızla aramıza asla duvarlar örmeyeceğiz"

Kibrin, gururun, büyüklenmenin, vatandaştan koparak sırça köşklere hapsolmanın kendilerine yakışmayacağını ifade eden Erdoğan, kibir ehli değil, tevazu ehli olacaklarını söyledi.

Erdoğan, tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını, kardeşlik hukukunun zedelenmesine fırsat verilmeyeceğini, milletle olan gönül bağının zayıflamasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi görüşten, inançtan olursa olsun insanımızla aramıza asla duvarlar örmeyeceğiz. Görevimiz, makamımız ne olursa olsun, asıl gayemizin milletimize hizmet olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

AK Parti'nin üye sayısında şu anda 10 milyon 500 bini yakaladığını, böyle bir partinin Türkiye'de bulunmadığını, bunu yeterli görmediklerini aktaran Erdoğan, 1 milyon üye ilavesiyle 11 milyon 500 bin rakamına süratle ulaşacaklarını vurguladı.

AK Parti'de 4,5 milyon kadın üyenin bulunduğunu, gençlerde de sayının 1 milyon olduğunu, bunun kendilerini rehavete götürmeyeceğini, daha çok çalışacaklarını, koşturacaklarını belirten Erdoğan, teşkilat mensuplarına teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı Dünya
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yonca Evcimik Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ağustos Barcelona Bayern Münih
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3) - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 20:52:03. #1.15#
title