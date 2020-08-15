Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız." dedi.

Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Ricosta Oteli'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu.

Bugün 18 yıl öncesine göre artık geleceğe daha büyük bir umutla baktıklarını belirten Erdoğan, 18 yıl öncesine göre artık adımları daha kararlı bir şekilde attıklarını söyledi.

Türkiye'nin kendi tankını, topunu, gemisini, silahlı-silahsız insansız hava araçlarını ürettiğini ve bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç ettiğini aktaran Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı tarihin en kapsamlı, en başarılı operasyonlarını yürütüyoruz. Sadece içerde değil Akdeniz'den Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya tüm stratejik sahalarda hak ve hukumuzu çok daha büyük cesaretle savunuyoruz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin sadece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların değil, aynı zamanda tüm mazlum coğrafyaların umudu haline geldiğini söyledi.

70 yıldır toprakları gasbedilen mazlum Filistin'in umudunun Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan, minicik bedenlerinde kirli bir savaşın yükünü taşıyan Yemenli çocukların, Suriyeli yetimlerin, Arakanlı öksüzlerin, darbecilere karşı kahramanca direnen Libyalı yiğitlerin de umudunun Türkiye olduğunu vurguladı.

Erdoğan, emperyalistlerce kaynakları sömürülmüş fakirliğe, kıtlığa mahkum edilmiş toplumların Türkiye'nin dik duruşu sayesinde yeniden özgüven kazanmaya başladığını vurgulayarak, "dünya 5 'ten büyüktür" çağrısının küresel düzeyde adalet talebinin sembollerinden birisi olduğunu belirtti.

"Türkiye başarı çıtasını daha yukarıya taşıyacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iradesi ipotek altında olan bir ülke konumundan sözü ve politikaları yakından takip edilen bir ülke seviyesine ulaştığını belirterek, "Bugün ne bölgemizde ne Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir. Türkiye başarı çıtasını daha yukarıya taşıyacaktır. " dedi.

AK Parti'nin dün 19'uncu yaşına girdiğini ifade eden Erdoğan, partinin 19. yıldönümünün Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Konuşmasında son 19 yılın bir muhasebesini yaptığını hem de geleceğe dair vizyonlarını paylaştıklarını anlatan Erdoğan, 18 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'ye kazandırdıkları eserlerin özetinin bile kendilerinden önce yapılanların birkaç katı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizmde, tarımda, eğitimde, savunma sanayinde, ulaşımda ve diğer tüm alanlarda ayağına vurulan prangaları kendileriyle beraber kırdığını ifade ederek, sağlıkta parasını ödeyemediği için vatandaşını rehin alan sistemin kendi dönemlerinde tarihe karıştığını söyledi.

Kadınların, genç kızların gerçek anlamda özgürlüklerine yine kendi dönemlerinde kavuştuğuna vurgu yapan Erdoğan, cumhur ile Cumhuriyet'in kendi dönemlerinde kucaklaştığını demokrasinin üzerinde vesayet bölgesinin kendi dönemlerinde kalktığını söyledi.

"Paramızın değerini ve paramıza itibarı biz kazandırdık"

IMF kapılarında bekletilen bir Türkiye olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. CHP bize akıl veriyor. 'Ekonomide sıkıntıdasınız. IMF'den borç alın da yola devam edin.' ya o sizin işiniz. Sizin yükünüzü biz aldık, onları biz temizledik. Artık bizim IMF ile işimiz yok. Şu anda IMF'ye olan borç sıfır. Kaldı ki onlar bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundular. Ben, arkadaşlara o zaman 'Verin bugün borç alan yarın emir alır' dedim. Paramızda 6 sıfır vardı. Tuvalete gidiş bile 1 milyonaydı. O, altı sıfırları da kim attı? Biz attık. Başbakanlığım döneminde onları da attık. Paramızın değerini ve paramıza itibarı biz kazandırdık. Bakanından belde başkanına, kadın kollarından gençlik kollarına, milletvekilinden sandık müşahidine kadar bu çatı altında görev alan herkes bu başarıda hissedardır."

Erdoğan, son 18 yılda elde edilen başarıların asıl sahibinin girdikleri tüm seçimlerde desteğini kendilerinden esirgemeyen, gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkan, en zor zamanlarda tıpkı bir dağ gibi yanlarında duran Türk milleti olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ve bölgenin içinden geçtiği kritik günlerde AK Parti'li kadrolar olarak misyonlarına daha sıkı sarılmaları gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Her zamankinden fazla çalışmamız, daha hassas olmamız gereken bir süreçteyiz. Türkiye'nin gücünü, etkinliğini kabullenemeyenler başta dış politika ve ekonomisiyle istikrarlı şekilde büyümesini hazmedemeyenler son dönemde farklı cephelerde ülkemizi hedef alıyorlar. Kur, faiz, enflasyon üzerinden ekonomimize yönelik girişimler ile Doğu Akdeniz'de Macron'un tahrikleri sonucu Yunanistan ve Rum kesimi tarafından tırmandırılan gerilim bu hazımsızlığın en güncel örnekleridir." diye konuştu.

"Mavi vatanı aynı kararlılıkla koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce şansölye Angela Merkel ile ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşmesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu görüşmelerden sonra da bu atılan adımlar... Türkiye'ye yapılan bu saldırılar karşısında biz bugüne kadar hep kolaylaştırıcı, hep yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız. Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teamüller açısından ülkemiz bu meselede sonuna kadar haklıdır. Bu hakkını da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir. Yüz yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA