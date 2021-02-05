Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Osmaniye İl Kadın Kongresi'ne canlı yayınla katıldı (1)
05.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:40
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları kongresine video konferansla katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları kongresine video konferansla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı