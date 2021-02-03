Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak bize bir adım gelene 10 adım gitmekte asla tereddüt etmeyiz"
03.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:01
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı