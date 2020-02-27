Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde yerini alması Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

27.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde yerini alması

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır"
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