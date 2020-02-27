Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır"
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde yerini alması Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde yerini alması
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (1)
Kaynak: AA