Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması
Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et