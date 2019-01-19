Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Tanıttı
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti...
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları tanıtması
Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.
Kaynak: AA