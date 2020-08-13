Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu bizatihi milletimizin kendisidir"
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75.
13.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:25
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi
"AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.
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Kaynak: AA