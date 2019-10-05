05.10.2019 10:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur."

Kaynak: AA