Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de kuruluştan bugüne kadar görev yapan 81 ildeki eski ve mevcut il başkanlarıyla Ankara'da düzenlenen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda" bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıya bugüne kadar Erzincan'da il başkanlığı görevinde bulunan başkanlar ve AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'de katıldı. Toplantı öncesinde Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan eski İl Başkanları son Başbakan eski TBMM Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldiler.

Ankara'da gerçekleşen buluşmaya Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın yanı sıra AK Parti eski Erzincan İl Başkanı Yüksel Çakır, Abdurrahman Keleş, Salih Eğinlioğlu, Cemalettin Başsoy, Burhan Çakır, Orhan Bulut ve mevcut AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci katıldı. Gerçekleşen buluşmada Erzincan'ın gündemindeki konular masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

"AK PARTİ ŞAHISLARIN DEĞİL MİLLETİN PARTİSİDİR"

Gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "AK Parti olarak gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz. AK Parti kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti'nin şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Partide görev alan tüm teşkilat mensuplarımız için önce 'Milletim' sonra partim en sonda 'ben' gelir. Bizler biliyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur! Ülkemizin güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde; yaptığımız istişarelerin, toplantılarımızda ortaya konan görüşlerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Teşkilatlarda birlikteliğin sağlanması adına önemli adımlar atmaya karar verdik. Partimizin 2023 yılı hedeflerin ulaşması için birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Teşkilatımızda bu zamana kadar görev yapmış herkesin kapısını çalacağız ve hep birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde teşkilatlar olarak el ele omuz omuza çalışacağız. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancım sonsuzdur. 2001 yılında başlayan kutlu yürüyüşte milletin gösterdiği istikametten asla ayrılmadık. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik. Güçlü müreffeh Türkiye yolunda daha da güçlü adımlarla bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

