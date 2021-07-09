Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini...

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (6)

"AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürmüş olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini... - Haberler
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