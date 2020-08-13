Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasına katıldı (3) 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alanında Sanatçı Uğur Işılak'ın konuşması Sanatçı Altan Çetin'in "Nereden Nereye" şarkısını söylemesi Altan Çetin'in konuşması...

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alanında Sanatçı Uğur Işılak'ın konuşması Sanatçı Altan Çetin'in "Nereden Nereye" şarkısını söylemesi Altan Çetin'in konuşması Sanatçı Ceyhun Çelikten'in sahneye çıkması ve şarkı söylemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı. (15) Kaynak: AA