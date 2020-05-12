Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK öncesinde değerlendirmelerde bulundu
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
12.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:21
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA