Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitinginde Konuştu

- Ak Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (1)

Kaynak: AA