Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitinginde Konuştu
- Ak Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanını selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
- Ak Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanını selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (1)
Kaynak: AA