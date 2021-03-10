Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.