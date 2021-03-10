Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"
10.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:46
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (1)
"3 kasım 2002 tarihinden bugüne kadar şu karşımızdaki sıralarda AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren