Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

06.10.2019 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (7)

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor, bundan hiçbir endişeniz olmasın."

Kaynak: AA
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