Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li gençlere seslendi:

ORDU (İHA) - AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'nda Ordu'da gerçekleştiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ev sahipliği, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın öncülüğünde Ünye ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya 18 İl Gençlik Kolları Başkanı, 197 İlçe Gençlik Kolları Başkanı katılıyor.

İstişare ve değerlendirme toplantısının ilk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla katıldı. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toplantıyı Özellikle de Karadeniz'imizin, önemli noktasında bu önemli hareket merkezinde bu çalışmayı yapıyor olmanızdan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Sevgili genç kardeşlerim, öncelikle böyle güzel bir kamptan telekonferans yoluyla da olsa sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kampın çok verimli geçmesi Allahtan temenni ediyorum. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin en önemli unsurudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Özellikle de Karadeniz'imizin, önemli noktasında bu önemli hareket merkezinde bu çalışmayı yapıyor olmanızdan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Yakın zaman da inşallah Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerini de ziyaret etmeyi planlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Siz gençlerimizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Durmak yok yola devam."

"Gönüllere girmeden başarı olmaz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, toplantıda yaptığı konuşmada gençlere seslenerek önemli mesajlar verdi, AK Partinin bir dünya partisi olduğunu ifade eden Başkan Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti kurulduğu günden bu yana çok güzel çalışmalar ve destanlar yazıldı. Bu çalışmaların neticesinde, Ülkemizde yapılmaz denilen çok eserler ortaya koyduk. Parti ahlakı, dava ve ideal birlikteliğidir. Parti bir menfaat, çıkar ve bir çekişme birlikteliği değildir. Gruplaşma ve hizip değildir. Dolayısıyla bunu çok iyi bir şekilde altını çizmemiz lazım. Öyle ki, bazıları seçim kazanmakla o şehri kazandıklarını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Çile çekmeden, çalışmadan, gönüllere girmeden, Allah'ın rızasını kazanmadan o işler öyle kolay olmuyor. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımız yaparken hem edep hem tevazu hem de gönüllere girerek yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

"AK Parti bir Türkiye partisinden ziyade bir dünya partisidir"

Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Çöp toplanır. Kaldırım yapılır. Asfalt yapılır. Ama gönüllere girmek çok önemlidir. Bu toplantı bir deneyim ve tecrübe aktarımıdır. Biz sizlere bunları verirken, sizlerden de enerjinizi, bilginizi ve çağdaşlığınızı alacağız. Bizlerde sizlere deneyim ve tecrübelerimizi aktararak doğru hedefe yol almanızı sağlayacağız. AK Parti'nin kuruluş programını yazan 5 kişiden biri de benim. Bursa Uludağ'da arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Partinin programını, politikalarını, metinlerini oluşturduk ve bütün kurucu üyelere görev dağılımı yaptık. Her arkadaşımız kendi alanında yaptığı çalışmalarla partinin proje dosyasını oluşturduk. AK Parti bir Türkiye partisinden ziyade bir dünya partisidir. AK Parti, ezilenlerin, çile çekenlerin, umudun, Afrika'nın, Uzak Doğunun, Kafkasların, Orta Doğunun, Orta Asya'nın ve Balkanların Partisidir. Bizim Cumhurbaşkanımız ile kardeşlik hukukumuz kelimelerle ifade edilmez, bir hukuk vardır, bir de hukuktan öte kardeşlik hukuku vardır."

"Hilmi ağabeyimizin ne çektiğini bilemezseniz, bugünün kıymetini bilemezsiniz"

AK Partinin yaptığı hizmetlerin ne kitaplara ne de ansiklopedilere sığdırılamayacak kadar çok olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de gençlere 'Hilmi Güler' ismini örnek verdi. Tomakin, "AK Partinin yaptığı çalışmaları ne ansiklopedilere ne de kitaplara sığdırabiliriz. Sizlerle bir arada olmak beni fazlasıyla mutlu ediyor. Ama lütfen bu partinin temelini çok iyi bilin. Temel olmadan tavan olmuyor. Hilmi ağabeyimizin ne çektiğini bilemezseniz, bugünün kıymetini bilemezsiniz. Onun yüreğindekileri bilemezseniz, bugünü anlayamazsınız. Bu 3 gün içinde AK Parti bayrağının nereden nereye geldiğini çok iyi analiz etmenizi istiyorum" diye konuştu.

"AK Parti hiç bir zaman ajansların yönettiği parti olmadı"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti büyük bir millet hareketidir. Biraz önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli Bakanımız AK Parti'nin kuruluşundan bu zamana geçen dönemi anlattı. AK Parti hiçbir zaman ajanslara bağlı kalan ve ajanslar tarafından yönetilen bir parti olmadı. Bu partiyi millet kurdu. Milletin hamuru ile yoğruldu ve bir halk hareketi oldu. Biz girdiğimiz tüm seçimlerden 1'inci parti olarak ayrıldıysak, bizim her zaman reçetemizi yazan, rotamızı belirleyen halkın ta kendisi olmamızdan dolayıdır. Sayın Bakanımız partimizin kuruluş sürecini biraz önce çok güzel bir şekilde anlattı. İnşallah bizler toplumu okuyarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan idealleri geleceğe taşıyacağız." - ORDU