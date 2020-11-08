Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek ülkemizin depreme hazırlık çalışmalarında önemli bir yere zaten geldik.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek ülkemizin depreme hazırlık çalışmalarında önemli bir yere zaten geldik. Depremin bizi beklemeyeceğini, zamanın dar olduğu, bundan sonra çok daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini de biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde, İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir'in kahir ekseriyetinde başta büyükşehir olmak üzere on yıllardır CHP'li belediyelerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, riskli binaların inşasına söz konusu belediyelerin müsaade ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarına müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz." dedi.

"Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır"

Kendisinin her yerde "yatay mimari"yi, CHP'nin ise "dikey mimari"yi savunduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her yerde 'yatay mimari' diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var, ama siz 'dikey mimari'yi savundunuz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bu konuda attığı her adımı engellemeye çalışanlar bunlar. Millet deprem yıkıntılarının altında inlerken onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir'in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın orada? Şöyle bir turistik seyahat yaptın, ondan sonra tekrar Ankara'ya döndün. Hepsinin üzerine dönüp bir de bizi itham eden yine bunlar. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki; 'Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz', milletimiz adına bunlara diyoruz ki; 'Ya hayır konuşun ya da susun'. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki; 'Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavga ile uğraşın'."

"Bundan sonra çok daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini de biliyoruz"

Türkiye'de hem afet öncesi, hem afet sonrası yardım ve destek çalışmaları konusunda yapılacakları gece gündüz düşünen, proje üreten, inşa eden ve gayret gösteren bir hükümet olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bingöl'de deprem oldu, gece yarısı biz oradayız. Simav'da deprem oldu, gece yarısı oradayız. Van depreminde, gece yarısı biz oradayız. Malatya'da, Erzincan'da, Elazığ'da deprem oldu, biz oradayız. Şimdi aynı şekilde yine deprem oldu, biz oradayız. ve anında 10 günü bulmadan enkaz çalışmalarını hamdolsun bitirdik. Acısına derman olamadığınız milletle dalga geçmek size bir şey kazandırmaz, sadece insanları kendinizden daha çok nefret ettirir.

Biz bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek ülkemizin depreme hazırlık çalışmalarında önemli bir yere zaten geldik. Depremin bizi beklemeyeceğini, zamanın dar olduğu, bundan sonra çok daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini de biliyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde riskli bölgelerde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu yeniden inşa ederek bu hususta da tarihi bir rekora imza atacağız."

Kongrede görev üstlenecek kişilere başarılar dileyen Erdoğan, "Unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber inşallah 2023'e hazırlanacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kongreden notlar

Kongrenin düzenlendiği fuar merkezinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, vatandaşlar ve delegeler için giriş bölümleri oluşturuldu.

Kendileri için oluşturulan alanlardaki güvenlik noktalarından geçen vatandaşların, Kovid-19 önlemleri kapsamında ateşleri ölçüldü, maske-mesafe kurallarına dikkat etmeleri sağlandı.

Fuar merkezinin içi ve dışı Türk bayrakları ile AK Parti flamalarıyla süslenirken, alanın görülen yerlerine Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterleri asıldı.

Salonda delegelerin ve partililerin oturacakları alanda sosyal mesafe kuralı gereği sandalye dağılımı yapıldığı görüldü.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetinin ve isminin bulunduğu kıyafetler giyerken, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

AK Parti Genel Merkezi'nce hazırlanan "İnandığın Yolda Yürü" başlıklı video gösteriminin yapıldığı kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Partililer Erdoğan'ın konuşması sırasında "Yürüyeceksin gençlik yürüyecek ardından" yazılı pankart açtı.

Konuşması sonunda Erdoğan'a portre fotoğrafı hediye edildi

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan