Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan katbekat fazla hizmet, yatırım ve projelerle tanıştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerinin bu hizmetlerden istifade ettiğini belirterek, Kocaeli'nde yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehrimize, eğitimde 11 bin 443 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 14 bin 914 kişilik yurt binaları açtık. Ayrıca inşası süren 950 kişi kapasiteli bir yükseköğrenim yurdumuz da inşallah seneye tamamlanıyor. Bunlara ilave olarak, İzmit, Gebze ve Kandıra'da toplamda 3 bin 850 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarımızın proje çalışmaları da ayrıca sürüyor. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 30 yeni spor tesisi kazandırdık. Ülkemizin en güzel statlarından birini bu şehrimize yaptık. Üç sezondur faaliyette olan stadımızın resmi açılışını da bugün yapıyoruz."

"Toplam 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık"

Kocaeli için toplam 9 millet bahçesi projeleri bulunduğunu kaydeden Erdoğan, Gebze Eskihisar Millet Bahçesi ve Darıca Millet Bahçesi'nin birinci etabını tamamlayıp hizmete sunduklarını anlattı.

Diğer 7 millet bahçesinin de proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda eski rakamla 2 katrilyon, bugünkü rakamla 2 milyar lira tutarında kaynak aktarıldı. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 17'si hastaneden oluşan toplam 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Yatak kapasitesi 1180 olan Kocaeli Şehir Hastanemiz ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanemizle birlikte 9 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. TOKİ kanalıyla Kocaeli'nde 20 bin 982 konut projesini hayata geçirdik."

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 193 kilometre ilaveyle Kocaeli'nin bölünmüş yol mesafesini 343 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte Türkiye'ye kazandırdıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içinde 84 kilometre anayolu, 28,5 kilometre bağlantı yolu ve 61 kilometre kavşak yolu bulunuyor. Projenin biten kesimlerini etap etap trafiğe açtık. Kurtköy-Akyazı kesiminin de yıl sonu tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu, tümüyle hizmete girmiş olacaktır. İnşası süren İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun bir kısmını önümüzdeki yıl trafiğe açmayı planlıyoruz. Bu yol üzerindeki Otogar Köprülü Kavşağı'nı ve yeni Başiskele Köprülü Kavşağı'nı tamamladık. Kalan kesimlerini de yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Şehir Hastanesi güzergahındaki bölünmüş yolu da tamamladık TEM Otoyolu Grubu köprülerini seneye, Körfez Kavşağı-Gümüşova kavşağı otoyol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları ise bir sonraki yıl hizmete sunuyoruz."

"Kocaeli ekonomi ve sanayinin can damarı"

"Kocaeli'ni bir yüksek hızlı tren noktası haline getirdik." diyen Erdoğan, "Yapımı devam eden hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak." dedi.

Kocaeli'ne de bunların yakışacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sanayinin, ekonominin can damarı illerimizden biri olan Kocaeli'ne Türkiye'nin en modern lojistik merkezlerinden birini kazandırdık. Birinci etabını işletmeye açtığımız Köseköy Lojistik Merkezi'nin ikinci etabının yapımına ilişkin ihale hazırlık çalışmaları da sürüyor. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı tamamlayarak Gebze'yi Marmaray ile Boğaz'ın altından İstanbul'un Avrupa Yakası ile buluşturduk. Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizle ilgili çalışamalar da devam ediyor. Durmak yok, yola devam dedik, aynen yola devam."

Şehir için önemi olan bir diğer projenin de Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro Hattı olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gebze-Darıca Metro Hattı yaklaşık 15,6 kilometre uzunluğunda çift hat sistem olmak üzere, 12 istasyon, bir depo sahasından oluşuyor. Yapımına başladığımız bu hat, Gebze İstasyonu ile Marmaray'a ve Adliye İstasyonu ile de Sabiha Gökçen Metro Hattı'na bağlanacak. Hedefimiz bu hattı 2023 yılına kadar hizmete sunmaktır. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ve Plaj Yolu-Kuruçeşme Tramvay Hattı'nın yapımına başladık. İzmit Körfezi'ndeki sanayi tesisleri ve limanlar arasına bir iltisak hattı yapmayı planlıyoruz. Kocaeli'nde iki baraj ve üç gölet inşa ettik, bir gölet daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz bu tesislerle 27 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Plan projelerine hazırladığımız 5 sulama tesisiyle 48 bin dekar araziye daha can suyu sağlayacağız. Kocaelili çiftçilerimize toplam 380 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize son 18 yılda, 6 yeni organize sanayi bölgesi, 5 teknopark, 127 araştırma geliştirme merkezi ve 18 tasarım merkezi kurduk. Kocaeli ve ilçelerinin tamamına doğal gaz verdik. Doğal gaz almayan ilçemiz kalmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi yeni hizmetler ve yatırımlarla da buluşturacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel