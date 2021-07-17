Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır "
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır "

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

(5)

"Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük, milletimizle hareket ettik, hakkın ve haklın rızasından başka bir gaye gütmedik."

"Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız"

"AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk Millet ile ilgili heveslerin kursaklarda kalması bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır '

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Mehmet Topal Şaban Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır " - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:26:31. #1.16#

title