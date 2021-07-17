Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır "

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

(5)

"Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük, milletimizle hareket ettik, hakkın ve haklın rızasından başka bir gaye gütmedik."

"Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız"

"AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk Millet ile ilgili heveslerin kursaklarda kalması bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı