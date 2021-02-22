Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinde bugün hangi eser, hangi hizmet varsa, hepsi de karşımızdaki köhne muhalefet zihniyetine rağmen başlanıp bitirilmiş işlerdir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinde bugün hangi eser, hangi hizmet varsa, hepsi de karşımızdaki köhne muhalefet zihniyetine rağmen başlanıp bitirilmiş işlerdir." dedi.

Partisinin Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, "Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız, bizimle vizyonda yarışın, hedefte yarışın, projede yarışın, yatırımda yarışın, icraatta yarışın." diye konuştu.

Muhalefetin, AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı derslik, üniversite, spor tesisi, şehir hastanesi, sağlık tesisi, bölünmüş yol gibi hizmetlerin iki katını yapma vaadinde bulunması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Eğer bunları lafla bile olsa söyleyemiyorsanız, düşün milletin yakasından. Eğer bu iddiaları kağıt üzerinde bile projelendiremiyorsanız, çekilin bu ülkenin önünden, bıktık sizden, bıktık. Dikili bir taşınız yok." dedi.

Büyükşehirlerde su problemini aşmanın, belediyenin mi yoksa merkezi yönetimin mi görevi olduğunun sorulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, bunu da bilmez. Bu, büyükşehir belediyesinin görevidir." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin suyunu, Devlet Su işleri (DSİ) kanalıyla kendilerinin getirdiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, verdik biz. Büyükşehrin getirmesi gerekirken yapamadı bunu. Biz, 'her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da biz buraya suyu getireceğiz' dedik ve DSİ ile buraya getirdik. Bizim anlayışımız bu. Hiç ümidimiz yok, ama İzmir'den verdiğimiz bu mesajların yerini bulması en büyük temennimizdir. Aksi takdirde biz epeydir olduğu gibi 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz demektir."

"Kazanımların kıymetini daha iyi anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beka davasını korumak ve yüceltmek için var güçleriyle çalışırken, demokrasi ve kalkınma mücadelesini de ihmal etmediklerinin altını çizdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün salgından teröre kadar pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olmamıza rağmen hala dimdik ayaktaysak, hala geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, hala büyük hedeflere doğru yürüyorsak, bunu geçtiğimiz 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlara borçluyuz. Bizim yaşadıklarımızla mukayese edilemeyecek kadar küçük tehditler ve krizler karşısında paniğe kapılan ülkelere baktığımızda, bu kazanımların kıymetini daha iyi anlıyoruz. Ülkemizin her bir şehrini okullarla, birikim alt yapısıyla, teknolojisiyle donatırken hangi engellemelerle karşılaştığımızı en iyi sizler biliyorsunuz.

Türkiye'nin her karışını bölünmüş yollarla, otoyollarla, demir yollarıyla, köprülerle, tünellerle, barajlarla, sulama tesisleriyle, doğalgaz boru hatlarıyla, elektrik hatlarıyla ilmik ilmik örerken hangi engelleri aşmak zorunda kaldığımızı en iyi sizler biliyorsunuz.

Türkiye'nin 81 vilayetinde bugün hangi eser, hangi hizmet varsa, hepsi de karşımızdaki köhne muhalefet zihniyetine rağmen başlanıp bitirilmiş işlerdir."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan