Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

22.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:49

Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki partililer ile selamlaşması Kerem Ali Sürekli'nin konuşması Eyüp Kadir İnan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Tablo hediye edilmesi Fotoğraf çektirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki partililer ile selamlaşması

Kerem Ali Sürekli'nin konuşması

Eyüp Kadir İnan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Tablo hediye edilmesi

Fotoğraf çektirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde partililerle selamlaştı. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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