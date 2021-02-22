Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." dedi.

Erdoğan, partisinin, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"Son zamanlarda CHP ve şürekası, Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor." diyen Erdoğan, ülkenin ve milletin hayrına en küçük sözlerine ve duruşlarına şahit olmadıkları CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettikleri için önce bu kampanyayı görmezden geldiklerini belirtti.

Bu iş siyaset boyutunu aşıp, bir insan olarak sahip oldukları temel haklara ve özgürlüklere, özellikle de aileye saldırı boyutuna varınca bu kampanyayı yürütenlere ağızlarının payını vermenin üzerlerine vacip olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasını, "İzmir'in en büyük talihsizliği" olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'na cevapları İzmir'den vermenin daha doğru olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece İzmirli kardeşlerimiz, bu zatın gerçek yüzünü doğrudan görme imkanına kavuşacaklardır. Bu zat, bugüne kadar belgeleriyle, mahkeme kararlarıyla, şahitleriyle yüzüne vurduğumuz onca yalanına, iftirasına, bühtanına rağmen sürekli aynı şeyleri söylemeyi sürdürerek asıl niyetini ortaya koymuştur. Önüne hangi hakikatler konursa konsun, kendisine önceden ezberletilen, bilmiyoruz ama belki de dayatılan çerçeveye sadık kalarak aynı şeyleri sürekli tekrarlayıp duruyor. Öyle ki geçen grup toplantısının hemen öncesinde kendisine gittiler. 'Başkanım, ne dersiniz' dediler. 'İsabetli olur' dedim. İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gerek CHP Genel Başkanı'na gerekse İYİ Parti Genel Başkanı'na gönderdim. Gitsinler, bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Bakanlarım bunu bana söyleyince ben de bu CHP'nin başındakini adam zannettim, gitsinler, anlatsınlar dedim. Hani diyor ya 'Haberimiz yok'. İşte asıl kaynağından, bizzat gitsinler anlatsınlar istedim."

"Bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, bakanlara, "belgeleriyle bilgileriyle hangi soyu sorarlarsa sorsunlar cevaplayın" dediğini aktardı.

"İkili görüşmelerden sonra, bunlar yapıldığı halde daha sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınırı aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte onun için biz diyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Nitekim Gara Operasyonu'nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK'nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Bey ile ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur. Dertlerinin ülke ve millet olmadığını, hakikatleri bin defa dinleseler de yine kafalarındaki senaryoyu, kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz."

"Bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır"

Erdoğan, millete ve İzmir'e olan saygıları gereği, son 7-8 yıldır ülkenin diğer alanlarla birlikte ekonomide yaşadığı saldırıları ve buna karşı verdikleri mücadeleyi özetle anlatmak istediğini söyledi.

Anlatacaklarını özellikle gençlerin çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey'in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan sismik araştırma ve derin sondaj gemilerimizin alınmasıyla başlanmasından, madencilik alanındaki açılımlara kadar ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası var. İki sismik araştırma, 3 sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunların fiyatlarına baktığınız zaman adeta bir otomobil fiyatı gibi. Bu nedir bu? Bunun adı finansı, parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar."

Daha önce bazı firmalara Karadeniz'de araştırma görevi verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Üstelik para vererek değil. Gelecekler, bulurlarsa bulduklarının yarısını bize verecekler. Yaptıkları harcamalar miktarınca parayla cebimizden bir kuruş çıkmadan attık adımı ama şimdi baktık ki çok çok ucuza bu gemileri alabiliyoruz ve biz bu gemileri aldık. Şimdi bizim 5 gemimiz var, altıncı da geliyor. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey'in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş