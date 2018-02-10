Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Görevini Selim Temurci'den Alan Bayram...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Selim Temurci'den alan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Selim Temurci'den alan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum. Selim Temurci kardeşimle farklı görevlerde çalışmaya devam edeceğiz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.