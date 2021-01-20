Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler." dedi.

Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartarak, tuzaklarını bozarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların, milli irade düşmanlığının sebebi işte budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye ülkenin yönetiminin teslim edilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, milletin gönlüne girmenin yolunun da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçtiğini söyledi.

Kendilerinin milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatıyla çıktıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla yetinmiyor, 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, onunla da yetinmiyor 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde, sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız. Buna karşılık yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiralarını ortaya sürerken, asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini, Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz."

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için yeni projelerin, açılışların heyecan ve sevincini yaşamaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, bu hafta sonu Diyarbakır'da üç barajın ve bir içme suyu tesisinin açılışını, İstanbul'da bir fırkateynin denize indirme törenini ve Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacaklarını ifade etti.

"Çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında her gün yeni projelerin, yeni hizmetlerin temelinin atıldığına veya açılışının gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil işte böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var. Allah'ın izniyle hep birlikte sonuna kadar milletimize hizmet için çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Geçmişten bugüne kendilerini muhasebeye tabi tuttuklarında, karşılarına çıkan manzaranın sadece AK Parti'nin değil, ülkenin tamamının hikayesini anlattığına işaret eden Erdoğan, 3 Kasım 2002'de "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın", 28 Mart 2004'te "Yerel kalkınma başlıyor", 22 Temmuz 2007'de "Durmak yok yola devam", 29 Mart 2009'da "İşimiz hizmet, gücümüz millet", 12 Haziran 2011'de "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. Hedef 2023", 30 Mart 2014'te "Daima millet, daima hizmet", 7 Haziran 2015'te "Onlar konuşur AK Parti yapar", 1 Kasım 2015'te "Sen ben yok Türkiye var", 24 Haziran 2018'de "Vakit Türkiye vakti", 31 Mart 2019'da "Memleket işi gönül işi" dediklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde, milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz AK Parti'yiz, çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Çünkü biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye'yiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. Siz dava ve yol arkadaşlarımdan bu süreçte daha fazla gayret, çok daha samimi çaba, çok daha büyük fedakarlık bekliyorum." dedi.

Erdoğan, kongrelerde görev alacak partililere başarılar diledi.

Erdoğan, partilileri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova'daki partilileri selamladı.

İllerdeki AK Parti il başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanlarıyla da selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Şu anda inşallah 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlü bir şekilde devam edecek ve Allah'ın izniyle sandıkları çatlatacak, patlatacağız. Dosta güven, düşmana da herhalde korku salacağız." dedi.

Selamlamanın ardından, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Rabb'imden, önce ölenlerimize rahmet, hastalarımıza şifalar diliyorum. Bu koronavirüs belasından Rabb'im bizleri ya Hafız ismi şerifi hürmetine muhafaza eylesin. Tam anlamıyla inşallah bundan kurtulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edin. Biliyorsunuz, 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe ilkelerine riayet edelim. Devlet, millet dayanışmasıyla sabırla kararlılıkla bu zorlu süreci beraberce aşacağımıza inanıyorum."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan