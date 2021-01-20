Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelerin AK Parti'ye, şehirlere ve teşkilatlara hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alacak kişileri tebrik etti.

Erdoğan, bugünkü kongrelerle birlikte 42 il kongresini tamamladıklarını bildirerek, "İnşallah şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini yaparak, 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz. AK Parti'yi, 2001 yılı Ağustos ayında kurduğumuzda, milletimiz bize hem geçmişin eksiklerini tamamlama hem de geleceği inşa görevi vermişti. Girdiğimiz 15 genel seçimin, mali seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halk oylamasının tamamında AK Parti'yi sandıktan birinci çıkartan milletimize şükranlarımı, demokraside ve ekonomide yaptığımız hizmetlerle ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi 18 yılda, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5,10 katı hak ve özgürlük açılımlarıyla, yatırımlarla ve projelerle donatırken milli iradenin üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıktıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her zorlu mücadelede, 15 Temmuz'da olduğu gibi yanımızda yer alarak, bize istikamet göstererek, destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi. Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Her kademede görevler, unvanlar elden ele geçerek aynı menzile doğru ilerlemeye devam edilir.

Belde, il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetimlerinde vazifelerine devam eden kardeşlerimizin yanında, yeni görev üstlenen kardeşlerim de var. Bundan sonraki il kongrelerimizde de aynı şekilde görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. 'Davası hak olanın yardımcısı Hak'tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır'. Bu anlayışla, bu kutlu çatı altında görev yapmış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne tüm teşkilatlarımız da görev almış kardeşlerime teşekkür ediyorum, irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"AK Parti, 83 milyon vatandaşımızı kucaklayacak gönül genişliğine sahiptir"

Kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönüllerinin, kapılarının ve AK Parti'nin tüm kademelerinin sonuna kadar açık olduğunu ve açık kalacağını bildiren Erdoğan, "AK Parti, 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine, mücadele hacmine sahip bir partidir. Unvanı olsun veya olmasın, herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır." diye konuştu.

Teşkilatlarda görev alacak kişilerin, bu potansiyeli harekete geçirecek dirayeti ve engin gönüllülüğü göstermelerini isteyen Erdoğan, "Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan, sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini temin edeceğiz. Türkiye'yi yeniden eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. Malazgirt'ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Aradan bin yıl geçse de hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar, çok görenler olduğunu biliyoruz. Bir asır önce milletimizi Çanakkale'de, bu topraklarda izi kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Dört bir yandan işgale uğramış, ordusu ve meclisi dağıtılmış, nefes yolları tıkanmış Anadolu'da yakılan ve zafere ulaşan istiklal ateşinden canı yananların hala aynı hayalin peşinde olduğunu biliyoruz.

Rahmetli Menderes'in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal'ın, Türkiye'yi dünyanın en itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında, Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.

AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin, 973 ilçesinin, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımları, eserleri ve izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz. Ana karnındaki çocuktan okula giden evlatlarımıza, çalışanlarımızdan ömrünün son demlerindeki büyüklerimize kadar getirdiğimiz hizmetlerden hayatının her alanında, her an faydalanmayan tek bir kişi bulamazsınız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz