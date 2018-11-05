Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığında
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.