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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinden Kahramanmaraş'a geldi. Kente gelişi ile beraber havaalanından itibaren halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne 1 saatte ulaşabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kültür merkezi girişinde de vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Kahramanmaraş Milli İrade Meydanında toplu açılış açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap edecek. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda - Haberler
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