Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranının ortalama yüzde 31,2 olduğunu ve miktar olarak 1352 lira artış gerçekleştiğini belirterek, "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranının ortalama yüzde 31,2 olduğunu ve miktar olarak 1352 lira artış gerçekleştiğini belirterek, "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik." dedi.

Parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, sanayi ve teknolojide organize sanayi bölgesi sayısının 192'den 325'e çıkarıldığını, 22 endüstri bölgesi ve 79 teknopark kurduklarını söyledi.

Milli Uzay Programı'nı belirlediklerini aktaran Erdoğan, "Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz." diye konuştu.

Enerjide toplam kurulu gücü, 31 bin 846 megavattan 98 bin 162 megavata yükselttiklerini, bölgenin en önemli enerji projeleri arasında yer alan Türk Akımı projesini tamamladıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesini İzmir'de, ikincisini de Hatay'da devreye aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz Sakarya Havzası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından kazılan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp, Amasra-1 kuyusunda ise 135 milyar metreküp olmak üzere toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik." bilgisini verdi.

"Restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi"

Kültür ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alanların sayısını 9'dan 19'a, kültür merkezi sayısını 42'den 120'ye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumlarımız vasıtasıyla dünyada mağdurların, kimsesizlerin yanında olduk. Ne kadar özetlemeye çalışırsak çalışalım anlatmakla bitmeyecek, tükenmeyecek saatlere, günlere sığmayacak işler yaptık. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla eser ve hizmeti milletimizin emrine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarına yönelik dün imzalanan toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. Böylece en düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada ilave 2 saat ek ders ücreti, üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı, itfaiye personeline tazminat, belediye çalışanlarının ek tazminatlarının artırılması gibi pek çok husus sözleşmede yer almaktadır. Kamu işlerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Bir kez daha bu toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayının tarihe zaferler ayı olarak geçtiğini belirterek, "Anadolu'nun kapılarını milletimize sonuna kadar açtığımız Malazgirt'ten, Anadolu'nun kapılarını düşmana kapattığımız İstiklal Harbi'ne kadar nice önemli hadisenin yıl dönümü ağustos ayı içindedir." dedi.

"Yanan evleri yeniden yapacağız, tahrip olan ormanları yeniden ihya edeceğiz"

Türkiye'nin son zamanlarda sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren Erdoğan, ülkenin güneyinin tarihinin en büyük orman yangınını, kuzeyinin ise tarihinin en büyük sel felaketini yaşadığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Anadolu'nun pek çok yerinde kuraklık sebebiyle ciddi ürün kayıpları yaşandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu afetler sadece ülkemize mahsus değildir. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün veya art niyetli birtakım kişilerin sabotajları söz konusuysa da genel bir küresel afet durumuyla karşı karşıya olduğumuz da bir hakikattir. Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edecek, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız, aynı zamanda Bartın, Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin'deki sellerde ortaya çıkan zararların giderilmesi, tahrip olan alt yapının ayağa kaldırılması konusunda da gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm bu afetlerde devletimizin hem mücadele gücü hem de yeniden inşa kabiliyeti, inkarı mümkün olmayan bir şekilde görülmektedir."

Bu süreç içerisinde görev alan tüm bakanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz, çünkü işimiz var, bunları bitireceğiz. Ayrıca dün Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda planlamamızı yaptık, bu planlamayla da geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımız bütün Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Güney'de Antalya, Muğla bütün bu bölgelerde çalışma yapmak üzere görevlendirmeleri gerçekleştirdik." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu