Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisini hedef alan saldırılara değinerek, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür." dedi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Gezi'de sokakları karıştırarak, 17-25 Aralık'ta siyaseti esir alarak, çukur eylemlerinde toprakları bölerek, Suriye sınırında PKK ve DEAŞ vasıtasıyla güneyi kuşatarak, 15 Temmuz'da darbe yaparak pek çok defalar ekonomiyi çökertmeye çalışarak Türkiye'yi dize getiremeyenlerin CHP'yi kullanarak aynı amaca ulaşmak istediklerini söyledi.

Bunların siyasi ve stratejik yönü yanında bir de ekonomik boyutu olduğunu dile getiren Erdoğan, savunma sanayini hedef alan saldırıların aynı zamanda yıllarca ülkeye kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürü olduğunu kaydetti.

Erdoğan, SİHA'lara, İHA'lara, tanklara, toplara, füzelere ve motorlara saldıran herkesin bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir başka ifadeyle bu saldırıların her biri istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almaktadır. Geçmişte Nuri Demirağ'ı, Vecihi Hürkuş'u, Nuri Killigil'i, Kamil Öçman'ı sindirerek yerli ve milli projelerimizi nasıl baltaladılarsa bugün de aynısını yalanla, iftirayla sinsi oyunlarla yapmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bu defa CHP zihniyetinin ülkeyi bir yarım asır daha geriye götürmesine izin vermeyecek. Dedelerimizin bıraktığı emaneti, babalarımızın verdiği mücadele bayrağını nasıl biz devralıp ülkemizi bugünlere getirmişsek inşallah evlatlarımızda bu kutlu davayı 2053'e taşıyacaktır."

"Uluslararası yatırımcılara saldırılmasının iki sebebi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır." diyerek, ülkeye milyarlarca dolar kazandıran uluslararası yatırımcılara saldırmalarının iki sebebi olduğunu söyledi.

Birincisinin, bazı yatırımcıların kimlikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca alçakça üzerine saldırmaları, bunların bedenlerine ve ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. CHP'nin başındaki zat Arifiye'deki tesisi, '20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' ifadesiyle defalarca gündeme getirdi. Salı günü Meclis'te ise Kılıçdaroğlu, '20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi' diye insanların gözünün içine baka baka ve kendinden gayet emin şekilde yine yalanını tekrarladı. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri artık siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış başka bir bilim dalının ilgi alanına girmiş demektir. Daha kötüsü bu anlayış bir kişiyle sınırlı olmaktan çıkıp hastalıklı bir zihniyet haline dönüşmeye başlamıştır. İnsanları inançlarından, kökenlerinden, meşreplerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmayı, varlıklarının gayesi haline getirenlerden başka ne beklenir. Hiç uzağa gitmeye gerek yok 28 Şubat sürecinde başörtüsü yüzünden kız öğrencileri okullara, iş yerlerine almayan hatta sokakta bile dolaşmalarına rıza göstermeyen bunlar değil miydi? Tek parti devrinde camileri kapatan, Aşık Veysel gibi derviş gönüllü bir insanı kıyafetinden dolayı Ankara'da Ulus Meydanı'na sokmayan, milletin tarihini, kültürünü, değerlerini aşağılayan bunlar değil miydi? Bugün de söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Eğer bunlarda zerre kadar ar olsa, utanma duygusu olsa, haysiyet olsa bunca kamburla insan içine çıkmaktan imtina ederler. Ama maalesef hangi ayıplarını, hangi çirkinliklerini, hangi ihanetlerini yüzlerine vurursak vuralım ya Rabbi şükür deyip yollarına devam ediyorlar."

"Ülke ekonomisinin yıkılmasını hedefliyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara yönelik saldırıların ikinci sebebinin ise çok daha alçakça olduğunu dile getirerek, ülkeye yönelen uluslararası yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülke ekonomisinin baltalanmasının, mümkünse tümden yıkılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tıpkı 1994 ve 2001'de olduğu gibi Türkiye'nin felaketi üzerinden kendilerine bir iktidar inşa etme hevesiyle yanıp tutuşulduğunu belirten Erdoğan, bunun için yurt dışındaki tüm medya kuruluşlarına ülkeyi karalayan, Türkiye'ye yatırımcı gelmemesini telkin eden demeçler verildiğini kaydetti.

Erdoğan, ülkenin taraf olduğu tüm uluslararası tartışmalarda milletin değil, karşı tarafın safında yer alarak birlik ve beraberlik fotoğrafının lekelenmeye çalışıldığını dile getirerek, "Bir milletin felaketini kendi ikbalinin basamağı olarak gören her kim olursa olsun belhüm adal bunun ta kendisidir. Milletimize bunların yaptıkları her alçaklığı teker teker anlatmalıyız. 2023 seçimlerinde sandık önüne geldiğinde milletimizin tüm bu gerçekleri bilerek kararını vermesini temin etmeliyiz. Bunun için çalmadık kapı, kazanmadık gönül bırakmayarak, gece gündüz milletimizle birlikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ülkeye yönelik yaptırım kararları

Ülkeye yönelik yaptırım kararlarına da değinmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz vardır. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız." dedi.

Erdoğan, Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları ülkede daima baş üstünde tuttuklarını, her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Siyasi saiklerle ve rasyonel hiçbir temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan, hiç kimseye faydası ve karı olmayan yaklaşımlardır. Her şeye rağmen bu konulardaki somut adımların, aklıselimin ve karşılıklı menfaatlerin ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Diyalog ve iş birliğiyle çözülmeyecek hiçbir meselemiz olmadığını düşünüyoruz. Aynı şekilde kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Açık olmaya devam edecektir. Amerika ve Avrupa'daki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak bir an önce objektif ve sürdürülebilir politikalara yönelmelerini diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç