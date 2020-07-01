Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı (3)
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Rozet töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
01.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:18
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Rozet töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. (8)
Kaynak: AA