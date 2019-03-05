Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA