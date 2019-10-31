Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

31.10.2019 17:29

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

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Kaynak: AA