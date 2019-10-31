Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)
AK Parti Genel Merkezi AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il...
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.
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VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)