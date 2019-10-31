Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

AK Parti Genel Merkezi AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il...

31.10.2019 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

(2)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et