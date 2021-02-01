Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (1)
01.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:25
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erol Olçok'u anması Bursa'da kongrenin düzenlendiği salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erol Olçok'u anması
Bursa'da kongrenin düzenlendiği salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (9)
Kaynak: Anadolu Ajansı