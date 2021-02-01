Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (2)

01.02.2021 16:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:21

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Bursa'da kongrenin düzenlendiği salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Bursa'da kongrenin düzenlendiği salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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