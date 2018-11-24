Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:

"Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör

Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal

Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş

Kilis Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin

Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir

Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü

Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan

Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak"