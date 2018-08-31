Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın nikah şahidi oldu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan'ın nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan Çırağan Sarayında düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Nikah töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu. Nikah töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanının gelin Kübra Saruhan'a takdim etti. Nikah töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan ayrıldı.