Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresine Katılacak

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının 17 Şubat Cumartesi günü yapılacak kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı öğrenildi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'e yaklaşık 3 ay önce AK Parti Genel Merkezi tarafından "listeni hazırla" talimatının ardından il kongre tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kongre 17 Şubat Cumartesi günü saat 12.00 da yapılacağı AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından bildirilirken, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in kongrede tek liste olarak aday olacağı açıklandı. - AFYONKARAHİSAR