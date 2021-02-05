Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi'ne canlı yayınla katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi'ne canlı yayınla katıldı

05.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:28

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları kongresine video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları kongresine video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi'ne canlı yayınla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi'ne canlı yayınla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi'ne canlı yayınla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Kongresi'ne canlı yayınla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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