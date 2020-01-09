Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor.

09.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız."

Kaynak: AA
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