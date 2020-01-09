Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor.
09.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız."
Kaynak: AA