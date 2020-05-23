Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti
23.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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