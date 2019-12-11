: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ile kadını birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait...

11.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir."

Kaynak: AA

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