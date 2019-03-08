Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile Hayatımdaki Hanımlar Daima En Büyük Destekçim Olmuşlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile Hayatımdaki Hanımlar Daima En Büyük Destekçim Olmuşlardır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katıldı.
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Kaynak: AA
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