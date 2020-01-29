Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılıyor.

29.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılıyor

Cumhurbaşkanı , İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılıyor.


Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti. Vanlıoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Vanlıoğlu'nun çok sayıda seveni camiye akın etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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