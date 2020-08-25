Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Türk İslam Mezarlığı'na geldi
Atlı birliklerin etkinlik alanına gelmesi Mehter takımının performansı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle alana gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Türk İslam mezarlığına geldi.
25.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:55
Atlı birliklerin etkinlik alanına gelmesi
Mehter takımının performansı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle alana gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Türk İslam mezarlığına geldi.
Kaynak: AA