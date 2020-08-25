Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi
25.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanına geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkindeki etkinlik alanına geldi. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından otağ çadırına geçti. Erdoğanın buradan da el sanatları çadırı, okçuluk müsabakalarını izledikten sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçmesi bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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