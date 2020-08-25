Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta (2) 37 ÇADIR KURULDUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında, Ahlat'taki Çerho etkinlik alanına 37 kıl çadır kuruldu.

37 ÇADIR KURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında, Ahlat'taki Çerho etkinlik alanına 37 kıl çadır kuruldu. Bu çadırlarda bazı illerin tanıtım sergileri yer aldı. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde de el sanatları stantları gelen ziyaretçilere açıldı. Isparta'dan gelerek stant kuran belediye ekibi ise etkinlik alanına gül suyu sıktı. Etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliklerin yapıldığı alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilip, yoğun önlem alındı.

Kaynak: DHA