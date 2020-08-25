Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis 'in Ahlat ilçesine geldi. Önce Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çarho mevkiini giderek buradaki etkinlikleri izledi

Muş'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte çeşitli etkinliklerin düzenlidiği Carho mevkiine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Han Cadırı'nda düzenlenen yöresel yemek ikramına katıldıktan sonra el sanatları çarşısı, okçuluk müsabakaları kökbörü, cirit, atlı okçuluk, okçuluk akrobasi gösterilerini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikler sonrası ilçe merkezi yakınında bulunan Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ne geçerek bir süre burada dinleneceği belirtildi. Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını da yaptı.





- Ahlatbitlis

Kaynak: DHA