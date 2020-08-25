Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
25.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:01
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan da helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
Kaynak: İHA